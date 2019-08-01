إدانة مخالف بالسوق السعودي تلاعب بأسهم 14 شركة

الرياض- مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1756/ل.س/2019م لعام 1440هـ، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية السعودية، ضدّ صلاح بن عبدالله بن عبدالقادر القاضي.

وقالت الأمانة العامة، في بيان اليوم الخميس، إن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم 14 شركة.

وتابعت: إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وضمت قائمة الشركات شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، والخزف السعودي، والزامل للاستثمار الصناعي، والتعدين العربية السعودية، وبوان، واليمامة للصناعات الحديدية، ومجموعة سيرا القابضة "مجموعة الطيار سابقا"، والبابطين للطاقة والاتصالات، والسعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، والأندلس العقارية، والوطنية للتنمية الزراعية، والتعاونية للتأمين، والصقر للتأمين التعاوني، والمتحدة للتأمين التعاوني.

وقالت إن ذلك خلال الفترة من تاريخ 1 أكتوبر 2015 إلى 4 نوفمبر 2015م، ومن تاريخ 1 ديسمبر 2015م إلى 26 سبتمبر 2016م.

ووفقا للبيان، تضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ تمثلت في فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال عن هذه المخالفات.

وتضمنت كذلك منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

وتضمنت العقوبات منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.

وتضمّن القرار إلزام ورثة مستثمر بدفع مبلغ نحو 274.55 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظة مورثهم، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان صلاح بن عبدالله بن عبدالقادر القاضي.

وذكر البيان أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

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