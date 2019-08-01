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الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يتراجع خلال يونيو بعكس التوقعات

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الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يتراجع خلال يونيو بعكس التوقعات الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يتراجع خلال يونيو بعكس التوقعات

مباشر: تراجع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال يونيو/حزيران الماضي، مع انخفاض الإنشاءات العامة والخاصة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، هبوط الإنفاق على قطاع البناء بالولايات المتحدة بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة مع هبوط بنحو نسبته 0.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع الإنشاءات الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعلي أساس سنوي، تراجع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بنسبة 2.1 بالمائة خلال يونيو/حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق على البناء انخفض بنسبة 0.5 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وتراجعت الإنشاءات العامة في الولايات المتحدة بنسبة 3.7 بالمائة على أساس شهري، كما هبط البناء الخاص بنحو 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.725.

مباشر (اقتصاد)

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