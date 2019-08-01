أخبار عاجلة

اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج -
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

صور نادرة للأسد مع بندقيته أثناء مشاركته بدورة عسكرية منذ 30 سنة

Google+ Print
صور نادرة للأسد مع بندقيته أثناء مشاركته بدورة عسكرية منذ 30 سنة صور نادرة للأسد مع بندقيته أثناء مشاركته بدورة عسكرية منذ 30 سنة

نشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" و"تلغرام" صورتين للرئيس السوري بشار الأسد أثناء مشاركته  بدورة تأهيل الأطباء العسكريين بمدرسة المشاة في حلب.

ونشرت الصفحة الصور بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس الجيش العربي السوري.

وكتبت الصفحة في المنشور مخاطبة الجيش العربي السوري:

"ثقتنا بكم مطلقة، وأنتم أهل الثقة، وحملة الرسالة المؤتمنون على حاضر الوطن ومستقبله، فإليكم ترنو الأبصار وتهفو قلوب ملايين السوريين المتطلعين إلى غد قريب مشرق"

ووجه الرئيس السوري بشار الأسد، كلمة إلى الجيش السوري بالذكرى الـ74 لتأسيسه، مؤكدا أن "الحرب المفروضة على مدى أكثر من ثماني سنوات" لم تثن القوات المسلحة عن أداء واجباتها تجاه الوطن.

وأكد الأسد، أن القوات المسلحة "لم تدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه"، مضيفا أنها سطرت "أروع صور البطولة والفداء في حربها على الإرهاب وتصديها للعدوان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان