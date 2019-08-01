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مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد

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© Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым

وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك "موعد قمة صيغة أستانا على أعلى مستوى لم يتحدد بعد".

وكان قد أفيد في وقت سابق أنه يمكن عقد الاجتماع في أواخر آب/ أغسطس.

كما صرح لافرينتيف للوكالة، بأن "العمل يتواصل على تشكيل اللجنة الدستورية".

وكان السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه من المقرر أن تعقد قمة رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن التسوية في سوريا، في أواخر شهر آب/أغسطس المقبل.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، للصحفيين، أنه لم يحدد بعد موعد دقيق لقمة -تركيا-إيران.

وأُعلن أن القمة الروسية الإيرانية التركية، ستعقد في منتصف آب/ أغسطس المقبل.

وفي المقابل أعلنت الرئاسة التركية قبل ذلك، أن قمة ثلاثية جديدة حول سوريا لروسيا وتركيا وإيران، من المقرر أن تعقد في تركيا في منتصف الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين للصحفيين، مطلع الشهر المنصرم، إنه من المخطط أن تعقد في تركيا، في منتصف آب/ أغسطس، قمة ثلاثية في إطار عملية أستانا بمشاركة روسيا وإيران، مضيفاً بأن تركيز المباحثات سيتمحور حول سوريا، عملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين.

SputnikNews

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