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اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:07 مساءً
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:07 مساءً
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام".. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
مصر
Al Nahar TV
الخميس 01 أغسطس 2019 04:50 مساءً
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