أخبار عاجلة

اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج -
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النشاط الصناعي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

Google+ Print
النشاط الصناعي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات النشاط الصناعي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي، مع هبوط الإنتاج.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم) في بيان اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 51.2 نقطة في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2016، مقابل 51.7 نقطة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى صعود النشاط الصناعي إلى 52 نقطة في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.8 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 50 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

في حين تراجع مؤشر الإنتاج إلى 50.8 نقطة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 3.3 نقطة عن الشهر السابق له.

كما انخفض مؤشر تشغيل العمالة إلى 51.7 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 54.5 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وفي بيانات منفصلة، انخفض مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2009 مقابل 50.6 نقطة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:12 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.763.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019

شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019

تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم

تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم