النشاط الصناعي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي، مع هبوط الإنتاج.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم) في بيان اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 51.2 نقطة في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2016، مقابل 51.7 نقطة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى صعود النشاط الصناعي إلى 52 نقطة في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.8 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 50 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

في حين تراجع مؤشر الإنتاج إلى 50.8 نقطة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 3.3 نقطة عن الشهر السابق له.

كما انخفض مؤشر تشغيل العمالة إلى 51.7 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 54.5 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وفي بيانات منفصلة، انخفض مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2009 مقابل 50.6 نقطة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:12 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.763.