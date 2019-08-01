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الأمم المتحدة تنشئ لجنة للتحقيق في حوادث تدمير البنية التحتية في سوريا

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الأمم المتحدة تنشئ لجنة للتحقيق في حوادث تدمير البنية التحتية في سوريا الأمم المتحدة تنشئ لجنة للتحقيق في حوادث تدمير البنية التحتية في سوريا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ديوجاريك في بيان "قرر الأمين العام... إنشاء لجنة داخلية للأمم المتحدة للتحقيق في سلسلة من الحوادث التي وقعت في شمال غربي سوريا منذ توقيع مذكرة الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بين وتركيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018".

ويشير البيان إلى أن "التحقيق سيغطي حالات التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدرجة في قائمة فض النزاعات، فضلاً عن المنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة".

وتعاني سوريا، منذ آذار/م ارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

SputnikNews

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