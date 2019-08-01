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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استيعاب قرارات الفيدرالي

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استيعاب قرارات الفيدرالي الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استيعاب قرارات الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر الفيدرالي بالأمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة في 10 سنوات، كما أعلن نهاية مبكرة لبرنامج خفض الميزانية العمومية.

ولكن رئيس الفيدرالي جيروم باول صدم الأسواق بتصريحاته التي أشار فيها إلى أن خفض الفائدة كان فقط من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة النقدية، مما دفع الأسهم الأمريكية لتسجل خسائر قوية بنهاية جلسة الأمس.

وتعليقاً على قرار الاحتياطي الفيدرالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيروم باول "خذلنا كالعادة"، لكنه أشار إلى أنه على الأقل أنهى التشديد الكمي.

وتواصل الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية، حيث تجاوزت أرباح "كوالكوم" التوقعات، لكن النظرة المستقبلية جاءت مخيبة للآمال.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 26906.2 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 2985.09 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً8206.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.860.

مباشر (اقتصاد)

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