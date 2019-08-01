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محدث.. النفط يتحول للهبوط بنحو 2% مع صعود الدولار

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محدث.. النفط يتحول للهبوط بنحو 2% مع صعود الدولار محدث.. النفط يتحول للهبوط بنحو 2% مع صعود الدولار

مباشر: تحولت النفط للهبوط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الصعود القوي للدولار الأمريكي وبعد بيانات سلبية للنشاط الصناعي العالمي.

وتعرضت أسعار النفط للضغط بفعل صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من عامين، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول لسياسة تيسيرية طويلة تشهد سلسلة من عمليات الخفض الإضافية.

كما تأثر الخام سلباً ببيانات اقتصادية أظهرت اتكماش نشاط الصناعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والصين، ما يهدد بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس زيادة الإنتاج الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز بمقدار 900 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر هبطت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل.

وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو1.8 بالمائة عند 63.87 دولار للبرميل.

وفيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 2.5 بالمائة مُسجلاً 57.11 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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