قيمة السندات العالمية سالبة العائد ترتفع لمستوى قياسي

مباشر: ارتفعت قيمة السندات العالمية ذات العوائد السالبة إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 14 تريليون دولار، بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لمؤشر "بلومبرج باركليز" فإن خفض الفائدة الأمريكية ساعد في ارتفاع إجمالي الديون بعائدات دون الصفر إلى أكثر من 14.1 تريليون دولار لأول مرة أمس الأربعاء.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008؛ لحماية الاقتصاد الأمريكي من الأضرار الخارجية ومواجهة تباطؤ التضخم.

ولكن رئيس الفيدرالي ذكر أن قرار خفض الفائدة كان للتعامل مع الظروف الاقتصادية وليس بداية لمزيد من التيسير النقدي.

وفي الوقت نفسه، تراجع عائد الديون الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع بعد أن قرر الفيدرالي نهاية مبكرة لبرنامج خفض الميزانية العمومية، بالإضافة إلى هبوط عوائد السندات الألمانية لأدنى مستوى على الإطلاق.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج" فإن قيمة السندات العالمية سالبة العائد تبلغ نحو 25.68 بالمائة من إجمالي سوق السندات، وهو قرب من الرقم القياسي المسجل في 2016 عند 25.99 بالمائة