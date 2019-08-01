السعودية تطلب عروض الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرياض – مباشر: أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الخميس، طلبات تقديم العروض للجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقال المكتب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه الخطوة بإصدار طلبات تقديم العروض لمشروعين من (الفئة أ) تأتي بعد أسبوعين على إصدار طلبات تقديم العروض لـ 4 مشاريع للطاقة الشمسية من (الفئة ب) التي صدرت في 18 يوليو/ تموز 2019.

وستبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الجولة الثانية بكاملها 1.47 جيجاواط.

وكشف المكتب، في يونيو/ حزيران الماضي، عن تأهيل 60 شركة، منها 28 شركة سعودية.

وبين المكتب، أن هذه الشركات ستنتقل إلى مرحلة طلبات تقديم العروض، إما كأعضاء إداريين أو أعضاء فنيين أو تحت الفئة المستحدثة وهي "أعضاء إداريين محليين"، التي تم استحداثها بهدف تطوير قدرات الشركات المحلية وتشجيعهم على التحالف مع شركات دولية أثناء تشكيل التكتلات للتقدم للعطاءات.

وتم تقسيم المشاريع إلى فئتين وهما: (الفئة أ) وتندرج تحتها المشاريع الصغيرة و(الفئة ب) وتندرج تحتها المشاريع ذات السعات الإنتاجية الكبيرة، وتتطلب مشاريع (الفئة أ) من أعضاء التكتلات شراكة مع عضو إداري محلي واحد على الأقل.

وستتطلب مشاريع الجولة الثانية الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى المحلي بنسبة 17 بالمائة، وفقاً للآليات المحددة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن هذه المشاريع الستة المطروحة ضمن الجولة الثانية، هي الجزء الأول من مشاريع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة للعام 2019.

وسيتم طرح المشاريع المتبقية بحلول الربع الأخير من العام الجاري، بما يشكل الجولة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

يذكر أن آخر موعد لتقديم عروض مشاريع (الفئة ب) من الجولة الثانية سيكون بحلول 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض مشاريع (الفئة أ) بحلول 3 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وسيتم الإعلان عن نتائج جميع العروض مباشرة على المنصة الإلكترونية التابعة لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن جميع المشاريع التي يقدمها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيتم تنفيذها بالكامل وفق نظام المنتج المستقل مدعومة باتفاقيات شراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً.

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