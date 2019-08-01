أرباح البابطين للطاقة والاتصالات ترتفع 1.5% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة "البابطين للطاقة والاتصالات" ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 1.5 بالمائة على اساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية الأولية للشركة على"تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الربح نحو 20.8 مليون ريال مقابلبل 20.5 مليون ريال بالربع المقارن من العام 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح إلى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية، ومصارف التمويل.

وارتفعت أرباح الشركة على أساس ربعي بنسبة 5.05 بالمائة، مقابل تسجيلها في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بنحو 19.8 مليون ريال.

وعلى مستوى الأرباح النصف سنوية، سجلت الشركة نمواً بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 40.7 مليون ريال مقابل 40 مليون ريال بالنصف المقارن لعام 2018.

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