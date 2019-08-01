"أسمنت أم القرى" تقفز بأرباحها لـ12 مليون ريال بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: قفزت أرباح شركة أسمنت أم القرى نحو 6053 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 42.85 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 12.29 مليون ريال، مقابل 199.67 ألف ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية، وتكاليف التمويل، ومخصص الزكاة، وتم احتساب خسائر اكتوارية من إعادة قياس التزام خطة منافع الموظفين.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 نحو 225.66 بالمائة إلى 33.78 مليون ريال، مقابل 10.37 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

ورفعت الشركة صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 111.3 في المائة إلى 21.5 مليون ريال، مقابل 10.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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