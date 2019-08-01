"البنوك" يقود سوق الأسهم السعودية لخسائر 66 نقطة

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع بضغط مباشر من قطاع البنوك القيادي.

وتراجع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.76 بالمائة، ملامساً أدنى مستوياته منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي، ليغلق عند مستويات الـ8666.39 نقطة ليفقد من قيمته 66.23 نقطة.

وجرى التعامل على 87.619 مليون سهم، وبقيمة 2.651 مليار ريال موزعة على 130.134 ألف صفقة.

وتوقعت جدوى للاستثمار أن تؤدي عمليات جني الأرباح، بسوق الأسهم السعودية، قبيل إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، للمزيد من الضغوط على المؤشر.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير حديث، إن تراجع مؤشر "تاسي" في شهر يوليو جاء بسبب النتائج المخيبة للآمال لبعض الشركات، لا سيما شركات البتروكيماويات.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.24 بالمائة بضغط من سهم "الراجحي" الذي هبط 1.20 بالمائة.

وسجل قطاع العقارات تراجعا نسبته 0.97 بالمائة في ظهر هبوط سهم دار الأركان بنسبة 1.75 بالمائة.

كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42 بالمائة بعد تراجع سهم "سابك" بنسبة 0.93 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.33 بالمائة، في ظل ارتفاع سهم "الاتصالات نحو 0.56 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي التداولات على كافة الأصعدة بنحو 533.099 مليون ريال، من خلال التداول على 7.88 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات اليوم سهم "نشب" بنسبة 7.16 بالمائة، وتلاه سهم "عطاء" في ثاني جلساته، مرتفعاً بنسبة 3.92 بالمائة، كما ارتفع سهم العبد اللطيف بنسبة 3.88 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم سامبا بنسبة 4.28 بالمائة، كما انخفض سهم استثمار بنسبة 4.15 بالمائة.

الموازي

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، انخفض بعد 3 جلسات مرتفعة بنحو 0.52 بالمائة، ليغلق بمستوى 3819.63 نقطة، بعدما خسر 19.90 نقطة.

وارتفعت التداولات بالموازي لتصل أحجام التداول الى103.025 ألف سهم ، وبقيمة1.68 مليون ريال.

وتصدر سهم "ريدان" التراجعات بنسبة 3.34 بالمائة، كما كان الأنشط من حيث التداولات بنحو 1.304 مليون ريال، من خلال التداول على 81.97 ألف سهم.

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