أخبار عاجلة

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج -
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو -
الرياضية: تطوير كرة الطائرة الفلسطينية وإنجازات إيمان صبيح مازالت قياسية في بلاد الرافدين -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" -
اليوم - د. هاله عبدالسلام : نحن نحتاج الي توافر جهود المجتمع كله لخدمه اطفال الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وصية خليفة بن زايد للحجاج قبل توجههم إلى السعودية

Google+ Print

أوصى الشيخ خليفة بن زايد الحجاج الإماراتيين بأن يكونوا رسل تسامح، أثناء  تواجدهم في الأراضي المقدسة؛ بحسب "الإمارات اليوم".

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

وغادر أعضاء بعثة الحج الإماراتية الرسمية، ظهر اليوم الخميس، مطار أبوظبي الدولي، متوجهين إلى الأراضي المقدسة، حيث كان في وداعهم رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد مطر الكعبي.

 وشدد الكعبي على جميع أفراد البعثة بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج، حاملين معهم وصية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "بأن يكونوا رسل تسامح".

ووجه الكعبي كلمة لأعضاء البعثة قبيل سفرهم قال فيها: 

تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملون معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وولاءً للقيادة الرشيدة، فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام.

ودعا رئيس بعثة الحج الرسمية الإماراتية إلى متابعة تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقار سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حتى يوم التروية، حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم إلى عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية مناسك الحج.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر