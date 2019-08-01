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5 عوامل تتحول بـ"مبكو" للخسائر بالربع الثاني

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الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) تحولها للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفقا لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الخميس، تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 4.03 مليون ريال، مقابل 28.92 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحولها للخسائر لعدة أسباب؛ أبرزها انخفاض البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وعوض ذلك جزئيا زيادة حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، وزيادة الإيرادات الأخرى.

وتحولت الشركة للخسائر مقارنة بالربع السابق والتي سجلت خلاله ربحا بقيمة 5.78 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، انخفضت أرباح البنك 96.9 بالمائة إلى 1.76 مليون ريال، مقابل 56.99 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 79.4 بالمائة خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي إلى 5.78 مليون ريال، مقارنة مع 28.08 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.65 بالمائة، لمستوى 15.26 ريالا.

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