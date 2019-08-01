أخبار عاجلة

الجيش السوري بالدبابة الخضراء ينافس نظيريه الفنزويلي والكازاخستاني ضمن الألعاب العسكرية الدولية -
الحكيم في بيتك | اضرار التدخين علي الانسان وابرز طرق الاقلاع عنه -
باب الخلق | في العالم 4300 ديانة.. ولكن وما الدين عند الله إلا الإسلام.. ودا الدليل ! -
سألنا الناس .. مين أفضل مدير فني يصلح للزمالك في الوقت الحالي؟ -
السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل -
برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع صافي الارباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الارباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق من العام الحالي نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع صافي الارباح خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع الايرادات الاخري . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019

شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019

تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم

تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم