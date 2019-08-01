اعلان شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع صافي الارباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الارباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق من العام الحالي نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع صافي الارباح خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع الايرادات الاخري . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

مباشر (اقتصاد)