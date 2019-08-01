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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن الإجراءات الواجب إتخاذها و المدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 70.2% من رأس المال. وتوصية مجلس الإدارة بتخفيض راس المال

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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن الإجراءات الواجب إتخاذها و المدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 70.2% من رأس المال. وتوصية مجلس الإدارة بتخفيض راس المال إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن الإجراءات الواجب إتخاذها و المدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 70.2% من رأس المال. وتوصية مجلس الإدارة بتخفيض راس المال
إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 1/8/2019 بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة ما يزيد عن 50% من رأس المال. وعليه فإن الشركة تعلن هنا بأنه تم تبليغ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ببلوغ خسائر الشركة ما يعادل 70.2% من رأس المال بتاريخ 1/8/2019.

ومن ناحية فإنه بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات ينبغي على مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد إجتماع للجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر الخسائر المتراكمة وإيجاد حلول للمسألة وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر ( والتي تنتهي بتاريخ 14/09/2019م) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.

كما تود الشركة أن تعلن إنه قد انعقد اجتماع مجلس الإدارة في 1/08/2019م ، و أوصى بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات لتخفيض رأس المال بمقدار 70.2% لتغطية الخسائر المتراكمة ، على أن يتم دعوة الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

مباشر (اقتصاد)

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