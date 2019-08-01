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أرباح البنك "العربي" ترتفع 20% بالربع الثاني من 2019

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الرياض – مباشر: حقق البنك العربي الوطني (العربي) نموا بصافي الأرباح بنحو 19.7 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات البنك المالية على "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح إلى 894.2 مليون ريال، مقابل 747.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح إلى نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3 بالمائة؛ نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى زيادة حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة، وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.5 بالمائة؛ نتيجة انخفاض مصاريف الإيجار والمباني، ومخصص خسائر انخفاض الائتمان.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني 14.8 بالمائة مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 779 مليون ريال.

وسجل "العربي" ارتفاعا بصافي أرباح النصف الأول من العام الجاري 18.5 بالمائة؛ إلى 1.673 مليار ريال، مقابل 1.412 مليار ريال بالفترة المماثلة من عام 2018.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 12.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي إلى 920.1 مليون ريال، مقارنة بـ 816.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.85 بالمائة لمستوى 25.55 ريالا.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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