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الجيش الاردني يحبط محاولة تسلل 18 شخصا

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الجيش الاردني يحبط محاولة تسلل 18 شخصا الجيش الاردني يحبط محاولة تسلل 18 شخصا

جي بي سي نيوز:- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت خلال الــ(24) ساعة الماضية، محاولة تسلل 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف، تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفروا جميعاً إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون وستين الف وخمس حبات من حبوب الكبتاجون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب، وأن حماية حدود الوطن هو الركيزة الأساسية التي تعمل من اجلها القوات المسلحة ليبقى الأردن آمناً مستقراً في ظل الراية الهاشمية.​

جي بي سي نيوز

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