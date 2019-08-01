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اليورو يتهاوى لأدنى مستوى في 26 شهراً مع مكاسب الدولار

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اليورو يتهاوى لأدنى مستوى في 26 شهراً مع مكاسب الدولار اليورو يتهاوى لأدنى مستوى في 26 شهراً مع مكاسب الدولار

مباشر: تهاوى اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوياتهما في أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الصعود القوي للدولار في أعقاب قرارات الاحتياطي الفيدرالي

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالأمس معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25 بالمائة، لأول مرة في عقد من الزمن.

لكن رئيس البنك "جيروم باول" أشار إلى أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول نحو سياسة تيسيرية وإنما يمثل تعديلاً في السياسة الحالية للتعامل مع التطورات الاقتصادية.

ومن جانب أخر، ثبت بنك إنجلترا معدل الفائدة خلال اجتماعه اليوم، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي مع إطلاقه تحذيرات بشأن خطر الدخول في ركود في حال البريكست بدون اتفاق.

وبحلول الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 1.1037 دولار، وهو أدنى مستوى في نحو 26 شهراً.

كما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.2111 دولار، بعد أن هبط لمستوى 1.2085 دولار لأول مرة في 30 شهراً تقريباً.

ومن جانبه، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي من أعلى مستوياته في عامين، ليسجل المؤشر الرئيس للعملة مستوى 98.861 مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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