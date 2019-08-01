اعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

تجاوز الخسائر المتراكمة 70% من رأس المال

علمت المجموعة بتاريخ 1/08/2019م عن تجاوز خسائرها المتراكمة 70%من رأس المال وبتاريخ 1/08/2019م تم تبليغ رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بأنه قد بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 810.5 مليون ريال، ممثلة 70.2%من رأس المال، إن الأسباب الرئيسية وراء بلوغ الخسائر المتراكمة ، هي الآتية:

بدأت مجموعة أميانتيت بتكبد الخسائر اعتباراً من شهر يونيو 2016 بسبب إلغاء ترسية بعض المشاريع و البطؤ في الطلبات الجديدة ، و الذي أدى بدوره إلى انخفاض المبيعات و بالتالي إنخفاض الإنتاج.

و يُعزى السبب في هبوط المبيعات إلى إنخفاض أنشطة قطاع الإنشاء و التشييد عامةً و خاصةً في المملكة العربية السعودية حيث تم إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الأمر الذي حذى بالمقاولين إلى طلب تأجيل تسليم الطلبيات.

إن إنخفاض الإنتاج أدى إلى إرتفاع كلفة المواد، و إنخفاض هامش الربح، و مما زاد في حدة الموقف خسائر نتجت عن هبوط الأصول الثابتة بقيمة 150.9 مليون ريال سعودي، و التي تتكون من مخصصات المخزون و الديون المعدومة. إن الربع الرابع من عام 2016 نتج عنه خسائر بقيمة 194 مليون ريال سعودي و إنتهى عام 2016 بخسائر قدرها 250.795 مليون ريال سعودي .

إستمرت النتائج السلبية لعام 2017 بسبب إنخفاض هوامش الربح بخسائر قدرها 91.546 مليون ريال سعودي عن كامل عام 2017. إن السبب الرئيسي الذي ساهم في خسائر 2017 هو الهبوط الحاد في المبيعات إلى 547 مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات قدرها 1.116 مليار ريال سعودي لعام 2016.

في عام 2018 كان لدى الشركة مخصصات غير عادية، و هبوط في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 97.1 مليون ريال سعودي، و أخذ مخصصات للديون وفقا للمعيار الدولي رقم 9 و مخصصات المخزون، و في نفس العام كان هناك إغلاق لكل من شركة أميرون و شركة ساكوب و الذي أثر في نتائج المجموعة. لقد بلغ مجموع الخسائر لعام 2018، 230.285 مليون ريال سعودي.

في عام 2019 كانت الخسائر العادية في الربع الأول 41 مليون ريال سعودي في حين بلغت خسائر الربع الثاني لنفس العام 46 مليون ريال سعودي. ويُعزى ذلك إلى الضغط المتواصل على هامش الربح، و إنخفاض المبيعات. سبب إنخفاض نتائج الربع الثاني لعام 2019 هو الإستجابة لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية، و الذي أسفر عنه إجمالي خسائر بلغت 215.9 مليون ريال سعودي، و أصبح مجموع الخسائر حتى تاريخه لعام 2019 ، 303 مليون ريال سعودي.

وفي هذا الصدد فإن الشركة سوف تقوم "بتطبيق الإجراءات و التعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق و التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها " الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 تاريخ 15/01/1435 ه الموافق 18/11/2018 م و المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018 و بتاريخ 15/11/1439 ه الموافق 18/07/2018 .