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تعلن شركة الإتحاد للتأمين التعاوني عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

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تعلن شركة الإتحاد للتأمين التعاوني عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين تعلن شركة الإتحاد للتأمين التعاوني عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن الإنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19-06-2019م كما يلي: تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-10-29 الموافق 2019-07-02 عدد الاسهم المباعة 6966 المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 106,858.44 متوسط سعر البيع لكل سهم 15.34 تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-12-20 الموافق 2019-08-21 اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم سيقوم البنك السعودي الفرنسي بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالحسابات الإستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 20-12-1440هـ الموافق 21-08-2019. معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال مباشرة بالشركة عبر الهاتف على الرقم 0138572222 أو الرقم الموحد 920006262 أو البريد الالكتروني info@tui-sa.com

مباشر (اقتصاد)

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