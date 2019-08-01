طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العملة الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغت 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو/تموز، بزيادة 8 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سترتفع إلى 212 ألف طلب.

وعلى صعيد المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فتراجع بمقدار 1750 طلب ليصل إلى 211.500 ألف طلب.

أما فيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة فزادت بمقدار 22 ألف طلب عند 1.699 مليون طلب وذلك في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1038 دولار.