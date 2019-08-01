هبوط تدفقات الاستثمار بين واشنطن وبكين لأدنى مستوى بـ5 سنوات

مباشر: هبطت الاستثمارات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين لأدنى مستوى في 5 سنوات، وسط تنامي التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشفت دراسة أعدتها مجموعة أبحاث "روديوم" وصادرة اليوم الخميس، أن كلا من استثمار رأس المال المخاطر والمباشر بين الولايات المتحدة والصين بلغ 13 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 18 بالمائة عن فترة المقارنة من 2018، وأدنى مستوى منذ 2014.

وأوضح التقرير أن بعض الشركات الصينية فكرت في تأسيس شركات للتصنيع في الولايات المتحدة لتجنب ارتفاع التعريفات، ولكنهم أوقفوا خططهم لتنامي التوترات الثنائية.

وأضاف أن شركة التكنولوجيا "بيتمان تكنولوجيز" جمدت خطتها الاستثمارية البالغة 500 مليون دولار.

وعلى مدار عام ونصف، تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين توتراً حاداً، حيث تطبق الدولتان تعريفات جمركية على وارداتهما المتبادلة.

وذكرت "روديوم" أن القيود التشددية من جانب بكين على تدفقات رأس المال الخارجة كانت سبباً آخر وراء تراجع الاستحواذات الصينية على الأصول الأمريكية، كما أن المنظمين الأمريكيون أصبحوا أكثر تشدداً في الموافقة على تنفيذ عمليات الاستحواذ من جانب الصين.

وتابعت: "لا تزال السياسة هي المتغير السائد للمسار المستقبلي لتدفقات رأس المال ذات الاتجاهين بين الولايات المتحدة والصين".