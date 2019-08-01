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اعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تتمثل الأسباب الرئيسية لصافي الخسارة للربع الحالي في انخفاض البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة. ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه يعوضه جزئيًا زيادة حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، وزيادة الإيرادات الأخرى. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تتمثل الأسباب الرئيسية لصافي الخسارة للربع الحالي في انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة وزيادة مصروف الزكاة. ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه يعوضه جزئيًا زيادة حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، وزيادة الإيرادات الأخرى. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تتمثل الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الربح للفترة الحالية في انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة. ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه يعوضه جزئيًا زيادة حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، والمصاريف العمومية والادارية، وانخفاض مصروف الزكاة، وزيادة الإيرادات الأخرى. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية اعتمدت الشركة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 اعتبارًا من 1 يناير 2019 والذي لم يكن له أي تأثير جوهري على النتائج المالية للثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيين في 30 يونيو 2019 (ارتفعت الأرباح الأساسية والمُحسوبة للسهم بمقدار 0.0020 ريال سعودي للسهم و0.0029 ريال سعودي للسهم.، على التوالي) وليس له تأثير على افتتاح الأرباح المحتجزة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان المرفق.

الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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