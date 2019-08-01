إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)