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إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

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إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07/11/1440هـ (الموافق 10/07/2019م) بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

تود الشركة التوضيح للسادة المساهمين أنه:

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-11-07 الموافق 2019-07-10 التغير الحاصل على التطوير في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مالكي أسهم الشركة يوم الجمعية والمسجلين لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي الجمعية العامة غير العادية. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي

مباشر (اقتصاد)

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