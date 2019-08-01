إعلان شركة أسمنت ام القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت ام القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م على النحو التالى: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 اجمالي المبلغ الموزع 13750000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 25 هلله نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 2.5 تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 29 أغسطس 2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع 16 سبتمبر 2019 م معلومات اضافية وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

مباشر (اقتصاد)