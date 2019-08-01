يعلن البنك العربي الوطني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي 1,025 مليون ريال سعودي، مقابل 921 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 104 مليون ريال سعودي. و كذلك بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد على مساهمي البنك خلال الربع الحالي 894 مليون ريال سعودي، مقابل 747 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 147 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي 1,025 مليون ريال سعودي، مقابل 920 مليون ريال سعودي للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 105 مليون ريال سعودي. و كذلك بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد على مساهمي البنك خلال الربع الحالي 894 مليون ريال سعودي، مقابل 779 مليون ريال سعودي للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 115 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الفترة الحالية 1,944 مليون ريال سعودي، مقابل 1,739 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 205 مليون ريال سعودي. و كذلك بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد على مساهمي البنك خلال الفترة الحالية 1,673 مليون ريال سعودي، مقابل 1,412 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 261 مليون ريال سعودي.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2019 على إصدار 500 مليون سهم منحة بقيمة إسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك بتحويل 3 مليار ريال سعودي و2 مليار ريال سعودي من الاحتياطي النظامي و الأرباح المبقاة على التوالي. تبعاً لذلك، تم إحتساب ربح السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد لمساهمي البنك على 1,500 مليون سهم لتعكس بأثر رجعي تأثير تغيُر عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.

ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019، يتم استحقاق الزكاة و ضريبة الدخل في نهاية كل فترة إعداد التقارير المالية و الإعتراف بهما في قائمة الدخل الموحدة مع الإعتراف بالإلتزام المقابل في قائمة المركز المالي الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية و معايير و تصريحات أخرى مُقرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.