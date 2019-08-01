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الرئيس الموريتاني السابق يعلق على ترك السلطة

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© REUTERS / STRINGER

نواكشوط – سبوتنيك. وقال ولد عبد العزيز إنه "فخور بأن يسلم الرئيس ديمقراطيا، قيادة موريتانيا الجديدة المختلفة مع موريتانيا التي تسلمت قيادتها قبل سنوات".

وأضاف الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي نظم في إطار حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني: "لقد عملت خلال السنوات الماضية على تنمية واستقرار البلاد وحققت إنجازات عديدة"، وقال "علينا أن نضاعف الجهود ونواصل مسيرة التنمية ورفع كل التحديات".

وقال الرئيس في آخر خطاب له كرئيس للبلاد أن "الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني يستحق الثقة بتجربته وكفاءته"، وتابع "أجدد للرئيس المنتخب دعمي وثقتي وأتمنى له التوفيق في مهمته، وأنا واثق أنه سيتمكن من رفع التحديات".

وبعد خطاب الرئيس فتح المجلس الدستوري جلسة رسمية لتسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني.

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