الرئيس اللبناني: لن نفرط بالأمن ولن نعود إلى حالة عدم الاستقرار

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى قول عون: "المكاسب والانجازات، التي حققها خلال السنتين الماضيتين، تدعم بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل.

© Sputnik . PATRICK BAZ

وأضاف: "الأمن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به"، مشيرا إلى أن شعبنا يستحق أن يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة من لبنان.

وقال الرئيس اللبناني: "الأخطار، التي يتعرض لها الوطن ليست عسكرية فقط، لأن المخاطر الاقتصادية ربما تكون أشد قساوة وأشد فتكا، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، ويتأثر بها الجميع".

وأوضح ميشال عون أن ما وصفه بـ"التضحية المرحلية" مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الانقاذ، مضيفا: "لن نرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا".

وتابع: "إننا نخاطر بفقدها كلها، حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة، وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية".

وحذر الرئيس اللبناني مما وصفه باسترجاع لغة الماضي وممارساته، عازفا على وتر الحساسيات، التي ثبتها اتفاق الطائف، الذي يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني.