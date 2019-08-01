الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تصل إلى 39 مليار دولار

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القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن حديث صحفي للسفير البدر للمجلة الألمانية "المجلة الدبلوماسية"، أن استثمارات الكويت في ألمانيا تأتي في المرتبة الأولى من بين استثماراتها في أوروبا؛ "الأمر الذي يدل على عمق العلاقات بين البلدين".

وأوضح البدر، أن دولة الكويت تعد أول مستثمر عربي تواجد في ألمانيا، والطرفان حريصان على استمرار مثل هذه الشراكة الاقتصادية المتجذرة والمستقرة، على حد تعبيره.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الكويت احتفلت، في عام 2017، بمرور 40 عاما على استثمارها في شركة "دايملر بنز" لصناعة السيارات.

ونوه السفير الكويتي بالتعاون القائم بين بلاده والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة؛ مشيرا إلى أنها الكويت تحتضن، منذ عام 2017، أول مركز إقليمي لحلف شمال الأطلسي العسكري الغربي (ناتو).

وأوضح أن المركز يسهم في التحليل الاستراتيجي، والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري، ويعد خطوة متقدمة للتعاون بين دول مجلس التعاون وحلف الناتو.