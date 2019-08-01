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ارتفاع قياسي لأصول صندوق "بلاك روك" للاستثمار في الذهب

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ارتفاع قياسي لأصول صندوق "بلاك روك" للاستثمار في الذهب ارتفاع قياسي لأصول صندوق "بلاك روك" للاستثمار في الذهب

مباشر: قفزت قيمة أصول صندوق الاستثمار المتداول في الذهب التابع لأكبر شركة إدارة أصول حول العالم إلى مستوى قياسي.

وشهد صندوق "آي شيرز جولد ترست" التابع لشركة "بلاك روك" يوم الثلاثاء الماضي أكبر تدفقات نقدية داخلة منذ أبريل/نيسان 2011، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

ودفعت هذه التدفقات حيازة الذهب في صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة إدارة الأصول "بلاك روك" إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبلغ إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالمعادن النفيسة طويلة الآجل فقط 111 مليار دولار خلال الشهر الجاري، وهو الرقم الأكبر في أكثر من 6 سنوات، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج إنتليجنس.

ويتجه المستثمرون لحيازة الذهب مع سعيهم لحماية ثرواتهم في ظل المخاوف المتنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ومنذ نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن، فإن الذهب ارتفعت بنسبة 11 بالمائة في التعاملات الفورية وهو ما يتفوق على مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية والتي بلغت 2.4 بالمائة في الفترة نفسها.

ويتجه المعدن الأصفر لحصد أكبر مكاسب في فترة ثلاثة أشهر متتالية منذ أبريل/نيسان 2016.

مباشر (اقتصاد)

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