محدث.. الذهب يعمق خسائره عالمياً ويفقد 22 دولاراً

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 22 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود قوي للعملة الأمريكية بعد تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المستثمرين للتحول نحو التيسير النقدي.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس تنفيذ أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح ما بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة.

ومع ذلك فإن جيروم باول رئيس الفيدرالي صرح بأن القرار جاء بهدف التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار خفض معدل الفائدة بأن باول خذل الأسواق بقراره، قائلاً: ""كالعادة، خذلنا باول، لكنه على الأقل أنهى التشديد الكمي، الذي لم يكن يجب أن يبدأ في الأساس".

وعلى صعيد المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المحتدة، قررت الدولتان استئناف المباحثات التجارية في الشهر المقبل، مع تأكيد البيت الأبيض على أن المفاوضات التي تمت في الأسبوع الجاري كانت مثمرة وأنه تمت مناقشة العديد من القضايا.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات الإنفاق على البناء وطلبات إعانة البطالة هناك.

وبحلول الساعة 11:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 22.40 دولار ليصل إلى 1415.40 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات مُسجلاً 1404.85 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 17 يوليو/تموز.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 98.877.