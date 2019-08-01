شركة أبحاث تتوقع ارتفاع أرباح أسمنت السعودية 15% بالعام 2019

الرياض ـ مباشر: توقعت الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح شركة أسمنت السعودية لعام 2019، إلى نحو 459 مليون ريال، بارتفاع نسبته 14.6 بالمائة، مقارنة بالعام السابق.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اليوم الخميس، إن أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2019، جاءت أقل من توقعاتها، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات عن المتوقع.

وأشارت إلى أن تراجع مبيعات الشركة بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق، جاء بسبب التأثيرات الموسمية.

وأوضحت أن أسعار بيع الأسمنت شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني، ومن المتوقع أن تستمر عن مستوياتها المرتفعة خلال عام 2019.

وتابعت: "يستمر قطاع الأسمنت السعودية بالتعافي من المسار الهابط، بسبب التركيز المرتفع من المنتجين على أسعار البيع، وارتفاع المبيعات من التصدير".

وقالت الجزيرة كابيتال إنها تستمر في توصيتها لسهم الشركة على أساس "تخفيض المراكز"، بسعر مستهدف 56.50 ريال، حيث ترى أن التوقعات الإيجابية والنمو المستقبلي قد انعكس بشكل مبالغ فيه السهم.

وارتفعت أرباح أسمنت السعودية 59.14 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 92.3 مليون ريال، مقارنة بــ 58 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وارتفع سهم الأسمنت السعودية بنسبة 0.42 بالمائة إلى سعر 71.3 ريال بتعاملات اليوم الخميس.

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