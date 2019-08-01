شركة أبحاث تتوقع ارتفاع هوامش "الحمادي"..وتخفض مستهدف السهم لـ22 ريالاً

الرياض – مباشر: توقعت الراجحي المالية تحسناً في الهوامش بالنسبة لشركة الحمادي للاستثمار والتنمية (الحمادي)؛ لسبب رئيسي يكمن في المعدل المرتفع للطاقة التشغيلية لمستشفى الشركة بالنزهة عند اكتمال تشغيل المستشفى.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الخميس، إنه بعد العديد من أرباع السنة التي شهدت انخفاضاً في أعداد العاملين الأجانب شهد الربع الأول ارتفاعاً في عدد الأجانب مما سيكون له تأثير إيجابي على عدد المرضى في المستقبل القريب.

وأضافت الراجحي المالية، أنها قامت بخفض تقديراتها للمصروفات العمومية والإدارية ومتطلبات رأس المال العامل للشركة بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني؛ مما أدى إلى خفض السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 22 ريالاً من 25 ريالاً للسهم في وقت سابق.

وتابعت: ونتيجة لذلك جاء تصنيفها للشركة "محايداً"، متضمناً التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

وسجلت الشركة نمواً طفيفاً بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي بواقع 20.01 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح الثاني من عام 2018 والبالغة 19.93 مليون ريال، بارتفاع نسبته 0.4 بالمائة.

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن يعتبر الربع الثاني ربعاً ضعيفاً موسمياً؛ نتيجة لوقوعه في شهر رمضان وبالتالي فإنه لا يمكن مقارنته على أساس ربعي.

وتوقعت الراجحي المالية، استمرار القسم الصيدلاني كداعم رئيسي للإيرادات، ولكن بمعدل مساهمة منخفض خلال الأرباع القادمة.

وارتفع السهم 0.55 بالمائة، بحلول الساعة 2:36 بتوقيت السعودية، ليصل لمستوى 22.02 ريال.

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