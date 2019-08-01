الإسترليني يهبط أدنى 1.21 دولار بعد بيان السياسة النقدية

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي أدنى مستوى 1.21 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى في عامين ونصف، بعد خفض بنك إنجلترا توقعات النمو الاقتصادي.

وخفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي عن العام الجاري و2020 إلى مستوى 1.3 بالمائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.

فيما جاء قرار البنك بتثبيت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75%.

وذكر البنك أن تزايد احتمالات تنفيذ البريكست دون اتفاق أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يقترب من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى واعتباراً من منتصف الشهر الماضي أصبح عدم يقين الأعمال التجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر ترسخاً".

وحذر البنك من وجود احتمالات للدخول في ركود اقتصادي في حال تنفيذ البريكست دون اتفاق.

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2114 دولار، وذلك بعدما سجل 1.2087 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني التي يتراجع فيها الإسترليني أدنى مستوى 1.21 دولار.

وفيما استقرت العملة البريطانية أمام اليورو عند 0.9111 إسترليني.