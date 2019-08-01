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بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة ويخفض تقديرات النمو الاقتصادي

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بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة ويخفض تقديرات النمو الاقتصادي بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة ويخفض تقديرات النمو الاقتصادي

مباشر: قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصاديعن العام الجاري و2020.

وأعلن بنك إنجلترا عبر بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه ثبت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75%.

وصوّت كافة أعضاء البنك التسعة بالكامل لصالح تثبيت معدل الفائدة.

كما قرر بنك إنجلترا الاستمرار في مشتريات السندات الحكومية وديون الشركات عند مستويات 435 مليار و10 مليارات جنيه إسترليني على الترتيب.

وخفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي عن العام الجاري و2020 إلى مستوى 1.3 بالمائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد تنفيذ البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول أي كانت الطريقة.

ويقول بنك إنجلترا: "أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يقترب من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى واعتباراً من منتصف الشهر الماضب أصبح عدم يقين الأعمال التجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر ترسخاً".

وأوضح بيان السياسة النقدية أن زيادة عدم اليقين بشأن طبيعة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني أن الاقتصاد قد يتبع مجموعة واسعة من المراحل على مدار السنوات المقبلة.

وشدد البيان على أن السياسية النقدية تستجيب للبريكست أي كان طريقة تنفيذه ولن تكون تلقائية ويمكنها أن تسير في أي اتجاه.

وتابع البيان: "بافتراض حدوث بريكست سلس وبعض التعافي في النمو العالمي فإن الهوامش الكبيرة من الطلب المتزايد قد تظهر على المدى المتوسط..وفي حالة حدوث ذلك فإن اللجنة قد تعتبر زيادة معدلات الفائدة وفقاً لوتيرة تدريجية ستكون مناسبة لتحقيق معدل تضخم مستدام عند المستهدف 2 بالمائة".

وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2114 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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