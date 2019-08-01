مصدر لـ"سبوتنيك": لن يكون هناك إعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في هذه الجولة

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وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "أكيد لن يكون هناك إعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية لأن المبعوث الخاص مرض وكان بصدد إنهاء الصيغة النهائية وتعرفون، هي بينه وبين معالي الوزير وليد المعلم وبين الأتراك والروس هو غاب لمدة عشرة أيام وهي المرحلة الحرجة.. الأسبوع المقبل سيذهب إلى دمشق وبعد ذلك نرى".

وأكد المصدر أن "الإعلان تشكيل اللجنة يجب أن يكون من قبل الأمم المتحدة، حتى الآن بانتظار الخطوات المقبلة بعدها نقرر".

وحول تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدستورية بين المصدر أن "التاريخ غير معروف بعد، الاجتماع أكيد سيكون في جنيف، أتمنى في سبتمبر/أيلول، كنا شغالين على أساس سبتمبر، صار التوقف إن شاء الله سنحاول تعجيل الأمور في أغسطس وفي سبتمبر يصير".

يذكر أن المحادثات تعقد يومي 1-2 آب/أغسطس. ووفقا للخارجية، في 1 آب/ أغسطس، من المتوقع إجراء مشاورات أولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وجماعات المعارضة في سوريا، وفي 2 آب/ أغسطس ستعقد جلسة عامة.

وكانت الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران قد أكدت في البيان الختامي للجولة الـ 12 لمحادثات أستانا حول التسوية في سوريا عزمها الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون من أجل دحر "داعش" و"النصرة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأكدت الدول الضامنة أن لا حل عسكري للنزاع في سوريا، مجددة التزامها بالدفع بالعملية السياسية التي يقودها ويجريها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.