أرباح "شل" تتراجع 25% في الربع الثاني

مباشر: انخفضت أرباح "رويال داتش شل" بنسبة 25 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري بعكس توقعات المحللين، بفعل تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الهولندية، اليوم الخميس، أنها سجلت تراجعاً في صافي الأرباح التي تعتمد على التكلفة الحالية للمعروضات وتستثني عناصر محددة في الربع الثاني من 2019 بنحو 25 بالمائة إلى 3.59 مليار دولار، مقابل مستوى 4.81 مليار دولار في فترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الأرباح ستُسجل 4.93 مليار دولار.

وبررت الشركة تراجع الأرباح بهبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، وضعف هوامش المصافي.

وفيما زادت التدفقات النقدية إلى 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 9.5 مليار دولار في العام الماضي.

وعلى صعيد مستويات الإنتاج، فزاد إنتاج "شل" من النفط المكافئ بنحو 4 بالمائة على أساس سنوي عند 2.65 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "شل" بنحو 4.6 بالمائة.