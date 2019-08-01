أخبار عاجلة

لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - هدوء حذرعلى جبهات إدلب بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (شيرين القشيري) 2/8/2019 - الحلقة كاملة -
الاخبار - مداخلة مع اللواء/ محمد عباس وكل ماهو جديد بشأن الازمة السورية وهدنة إدلب -
الأخبار - اليوم .. استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير -
الأخبار - القوات اليمنية تستعيد السيطرة على معسكر المحفد في أبين بعد تعرضه لهجوم إرهابي -
الأخبار - المجلس العسكري بالسودان: تدابير عديدة لمنع تكرار أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - الفلسطينيون يشاركون في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار -
الأخبار - 4 احزاب عربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البنتاغون: ندرب "مغاوير الثورة" في التنف بسوريا من أجل قتال "داعش"

Google+ Print
البنتاغون: ندرب "مغاوير الثورة" في التنف بسوريا من أجل قتال "داعش" البنتاغون: ندرب "مغاوير الثورة" في التنف بسوريا من أجل قتال "داعش"

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للتحالف: "شركاء التحالف في منطقة التنف هم "مغاوير الثورة"، الذين أظهروا فعاليتهم في ردع "داعش" ودعم الأمن في منطقة التنف".

وتسيطر القوات الأمريكية ومعها فصائل "مغاوير الثورة" غير الشرعية على منطقة التنف التي يوجد فيها مخيم الركبان.

ويواجه آلاف المدنيين أوضاعا إنسانية صعبة في مخيم الركبان بسبب نقص حاد بالمواد الغذائية وتكاد الخدمات الطبية الأساسية أن تكون معدومة، كما يفتقر المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والمقومات الأساسية للسكن، ومنذ فترة طويلة والهلال الأحمر يحاول إيصال المساعدات الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن الموقف الأمريكي من مخيم الركبان للاجئين في سوريا يوحي بأن واشنطن بحاجة إلى تبرير وجودها غير القانوني في المنطقة.

وأشار الوزير لافروف إلى أن تساءلت كيف يجري تزويد الجيش الأمريكي بكل ما هو ضروري في الأراضي في منطقة المخيم، "واتضح أن الجيش الأمريكي يتزويد بالإمدادات من الخارج — من العراق أو الأردن".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن التقارير الواردة تثير قلقا من أن الجانب الأمريكي يؤخر عملية إخلاء المخيم على أمل ضمان الحفاظ على ما يسمى بالنشاط الحيوي من خلال تنظيم قوافل المساعدات الإنسانية الدولية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد