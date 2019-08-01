واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

مباشر: قررت وزارة الخزانة الأمريكية تطبيق عقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني، في إطار استهداف واشنطن للمسؤولين الإيرانيين ضمن التوترات الأخيرة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان صادر أمس الأربعاء إنه بموجب العقوبات فإنه سيتم تجميد أي أصول قد تكون لدى محمد جواد ظريف في الولايات المتحدة.

وصرح ستيفن منوشين وزير الخزانة في الولايات المتحدة بأن ظريف ينفذ الأجندة المتهورة للقائدة الأعلى لإيران آية الله خامئيني.

وأضاف منوشين: "الولايات المتحدة ترسل رسالة واضحة للنظام الإيراني بأن سلوكها الأخير غير مقبول تماماً".

واحتدمت الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران منذ القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي في العام الماضي.

ومن جانبه، علق ظريف على القرار الأمريكي عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليه لأنها تعتبره تهديد لأجندتها.

وتابع: "هل حقيقة كوني المتحدث الأول باسم إيران حول العالم شيء مؤلم..العقوبة ليس لها تأثير علىٍ أو على أسرتي حيث لا يوجد لدى أي مصالح خارج إيران".

ومددت الولايات المتحدة أمس قرارات الاستثناءات المقدمة لروسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي والذي تسمح بالاستمرار في التعاون النووي المدني مع إيران.