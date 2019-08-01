البنك المركزي بهونج كونج يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ2008

مباشر: خفض البنك المركزي في هونج كونج معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، في أعقاب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي في هونج كونج، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى 2.5 بالمائة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأكد البنك أن العملة والسوق المالي في هونج كونج لم يتأثرا بالاضطرابات الاجتماعية الراهنة.

وتشهد هونج كونج تظاهرات منذ شهرين تطالب بالديمقراطية في البلاد، وذلك بعد مطالبات بإلغاء مشروع القانون الخاص بتسليم المشتبه بهم إلى السلطات الصينية.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع دولار هونج كونج أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 13.9365 دولار أمريكي.