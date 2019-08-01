أخبار عاجلة

لقمة هنية| أسهل وأسرع طريقة لعمل صدور الفراخ بالبروكلي -
الأخبار - مداخلة مع الكاتب الصحفي/ جمال عنقرة وتفاصيل أكثر بشأن أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - هدوء حذرعلى جبهات إدلب بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار -
نشرة الأخبار - حلقة الجمعة مع (شيرين القشيري) 2/8/2019 - الحلقة كاملة -
الاخبار - مداخلة مع اللواء/ محمد عباس وكل ماهو جديد بشأن الازمة السورية وهدنة إدلب -
الأخبار - اليوم .. استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير -
الأخبار - القوات اليمنية تستعيد السيطرة على معسكر المحفد في أبين بعد تعرضه لهجوم إرهابي -
الأخبار - المجلس العسكري بالسودان: تدابير عديدة لمنع تكرار أحداث مدينة الأبيض -
الأخبار - الفلسطينيون يشاركون في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار -
الأخبار - 4 احزاب عربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البنك المركزي بهونج كونج يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ2008

Google+ Print
البنك المركزي بهونج كونج يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ2008 البنك المركزي بهونج كونج يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ2008

مباشر: خفض البنك المركزي في هونج كونج معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، في أعقاب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي في هونج كونج، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى 2.5 بالمائة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأكد البنك أن العملة والسوق المالي في هونج كونج لم يتأثرا بالاضطرابات الاجتماعية الراهنة.

وتشهد هونج كونج تظاهرات منذ شهرين تطالب بالديمقراطية في البلاد، وذلك بعد مطالبات بإلغاء مشروع القانون الخاص بتسليم المشتبه بهم إلى السلطات الصينية.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع دولار هونج كونج أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 13.9365 دولار أمريكي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر