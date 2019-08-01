جوجل تختبر خدمة اشتراك في تطبيقات وألعاب أندرويد المتميزة

تختبر شركة جوجل خدمة اشتراك شهرية لمتجر تطبيقات أندرويد المسمى جوجل بلاي (Google Play) تسمى (Google Play Pass).

وابتعدت الشركة عن طرح الخدمة بشكل واسع لجميع المستخدمين، لذلك من المحتمل أن يجري اختبارها من خلال مجموعة محدودة من المستخدمين في الوقت الحالي.

ووفقًا لجوجل، فإن الاختبار يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة مكونة من مئات التطبيقات من قائمة جوجل بلاي مقابل 4.99 دولار شهريًا، لكن هذا السعر قد يتغير عندما يتم تشغيل الخدمة رسميًا.

وقد تختلف الأسعار بحسب البلد، لذلك من الممكن ألا تتوافق أسعار الخدمة في الشرق الأوسط مع أسعار الخدمة في الولايات المتحدة أو أوروبا.

وتقول جوجل حول الخدمة: يمكنك الوصول إلى المئات من التطبيقات والألعاب المتميزة بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أو التزامات، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت، مع وجود خطة عائلية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويبدو أن عملاقة البحث تتطلع إلى تكثيف جهودها لزيادة إيرادات متجرها للتطبيقات، وتشمل قائمة الخدمة القائمة على الاشتراك الشهري ألعاب الألغاز وتطبيقات الموسيقى واللياقة البدنية.

وتأتي الخدمة مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 10 أيام، وبينما تشير جوجل إلى التطبيقات والألعاب، بما في ذلك ألعاب (Limbo) و (Stardew Valley) و (Marvel Pinball) و (Ticket to Ride)، فإنه من الواضح أن الخدمة تميل نحو الجانب الترفيهي.

وفي ظل تواجد العديد من خدمات الاشتراك الشهري، فإن خدمة (Google Play Pass) تشبه إلى حد بعيد خدمة (Apple Arcade) القادمة.

وتتطلع جوجل إلى الاستفادة من (Apple Arcade) عبر تقديمها مجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب، بدلاً من الألعاب فقط.

وتهدف جهود جوجل الجديدة من خلال خدمة الاشتراك هذه إلى الحصول على حصة سوقية أكبر من الإيرادات العالمية لشراء التطبيقات، والتي ما تزال آبل تهمين عليها.

ويعتمد مدى نجاح الاشتراك على نوعية العروض المقدمة إلى المستخدمين، وعادةً ما كانت عمليات شراء التطبيقات والألعاب على الهواتف الذكية تجري لمرة واحدة، مما يمنح المستخدم إمكانية الوصول مدى الحياة إلى تطبيق معين أو لعبة معينة على الحساب نفسه.

ويبقى الرهان متعلقًا بقدرة جوجل على جعل المستخدمين يتقبلون خدمة اشتراك جديدة، وينطبق هذا بشكل خاص على التطبيقات والألعاب، حيث تختلف أذواق المستخدمين واحتياجاتهم بشكل كبير.