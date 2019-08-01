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انكماش النشاط الصناعي في بريطانيا بأقل من التوقعات خلال يوليو

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انكماش النشاط الصناعي في بريطانيا بأقل من التوقعات خلال يوليو انكماش النشاط الصناعي في بريطانيا بأقل من التوقعات خلال يوليو

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات عند أدنى مستوى في 6 سنوات ونصف.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 48 نقطة في يوليو/تموز الماضي، وهي نفس مستويات يونيو/حزيران السابق له، وأدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2013.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي داخل ثاني أكبر اقصاد أوروبي سينكمش عند مستوى 47.7 نقطة.

وأوضحت البيانات أن الطلبات الجديدة والإنتاج والتشغيل تراجعوا مجدداً في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن انخفاض الطلب كان ملحوظاً في الأسواق المحلية والخارجية على السواء.

وخفضت الشركات الإنتاج استجابة إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة للمدخلات، كما أشارت الشركات إلى أنها لاحظت أن بعض العملاء يحولون سلاسل التوريد بعيداً عن المملكة المتحدة تمهيداً للبريكست.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.2121 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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