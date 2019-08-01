انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 2012

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نهاية 2012، وسط انكماش حاد للنشاط في ألمانيا.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو سجل 46.5 نقطة في يوليو/تموز الماضي وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مقابل مستوى 47.6 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي داخل منطقة اليورو سيُسجل مستوى 46.4 نقطة في الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن الطلبات والإنتاج تراجعوا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت الثقة لأدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.

كما أن معدل التشغيل هبط للشهر الثالث على التوالي ولأدنى مستوى منذ مايو/آيار 2013.

وعلى صعيد النشاط الصناعي داخل دول المنطقة، فإنه سجل أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران 2012 في ألمانيا عند 43.2 نقطة.

وعلى الجانب الآخر سجل النشاط الصناعي في إسبانيا مستوى 48.2 نقطة وهو أعلى مستوى في شهرين، كما سجل أعلى مستوى في 3 أشهر في اليونان عند 54.6 نقطة.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1040 دولار.