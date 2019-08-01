الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً عند أعلى مستوى في عامين

مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس عند أعلى مستوى في عامين، مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة عند 1.1040 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو/آيار 2017.

كما ارتفع الدولار أمام الين بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 109.14 ين، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 109 ين منذ نهاية مايو/آيار الماضي.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة مُسجلة 1.2122 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة عند 0.9964 فرنك.

وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.849، وهو أعلى مستوى في عامين.

وقرر أمس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم فكروا في خفض الفائدة بشكل أساسي من أجل التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات الإنفاق على البناء وطلبات إعانة البطالة هناك.