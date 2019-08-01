هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع خفض الفيدرالي توقعات التيسير النقدي

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المستثمرين في تنفيذ مزيد من الخطوات تجاه التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 7:2 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 385 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 5508.3 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة عند 7545.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12149.2 نقطة.

وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنحو 0.3 بالمائة، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.3 بالمائة.

وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة عند 1.1047 دولار.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، لكن رئيس المركزي جيروم باول نفى أن تكون تلك الخطوة هي بداية لسياسة نقدية تيسيرية.

وأضاف باول: "خفض الفائدة كان مدفوعاً بالجانب التأميني من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن يعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات تثبيت معدل الفائدة.

كما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات الإنتاج الصناعي والخدمي في منطقة اليورو وعدد من الدول الأوروبية.