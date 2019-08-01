ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام مع انخفاض الين

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث ساهم تراجع الين في تعويض خيبة أمل المستثمرين من تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.09 بالمائة إلى 21541 نقطة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنحو 0.1 بالمائة عند 1567.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 109.18 ين.

وخفض أمس بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2008 لتتراوح ما بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح بأن قرار خفض الفائدة لا يعني تحولاً في مسار السياسة النقدية، إنما هو قرار مدفوع بالجانب التأميني من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.

واستفادت أسهم الشركات المصدرة من هبوط الين، فزاد سهم "تويوتا" بنحو 1 بالمائة، كما صعد سهم "هوندا" بنسبة 0.4 بالمائة، فيما ارتفع سهم "كانون" بنحو 0.9 بالمائة.

كما سجلت أسهم شركات القطاع المالي مكاسب، فارتفع سهم "نوميرا" بنحو 9 بالمائة مع تسجيلها أداء مالي تجاوز التوقعات في الربع المالي الأول.

وارتفع سهم شركة الخدمات المالية "شينسي بنك" بنحو 3.8 بالمائة.