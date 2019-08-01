أخبار عاجلة

هدوء حذر يعم جبهات القتال في الشمال السوري بالرغم من خروقات المسلحين -
الطوارئ الأمريكية تنتشل شابين من نهر جارف كاد يبتلعهما -
مقتل 4 متظاهرين بإطلاق نار في أم درمان -
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المركزي الصيني يثبت سياسته النقدية بعد قرار الفيدرالي

Google+ Print
المركزي الصيني يثبت سياسته النقدية بعد قرار الفيدرالي المركزي الصيني يثبت سياسته النقدية بعد قرار الفيدرالي

مباشر: قرر البنك المركزي في الصين تثبيت سياسته النقدية وعدم اتباع خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتخفيض معدل الفائدة، حيث ينتظر صناع السياسة النقدية ليروا ما إذا كانت تدابير الدعم التي اتخذوها مسبقاً ستساهم في استقرار الاقتصاد أم لا.

وقرر المركزي الصيني الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لمدة سبعة أيام عند مستوى 2.55 بالمائة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وكانت 2015 هي المرة الأخيرة التي اتخذ فيها بنك الشعب الصيني قرار بخفض معدل الفائدة.

وامتنع البنك المركزي الصيني عن عمليات السوق المفتوحة اليومية في بداية جلسة اليوم قائلاً إن سيولة النظام المصرفي كانت "كافية بشكل معقول".

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 6.8989 يوان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر