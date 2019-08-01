المركزي الصيني يثبت سياسته النقدية بعد قرار الفيدرالي

مباشر: قرر البنك المركزي في الصين تثبيت سياسته النقدية وعدم اتباع خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتخفيض معدل الفائدة، حيث ينتظر صناع السياسة النقدية ليروا ما إذا كانت تدابير الدعم التي اتخذوها مسبقاً ستساهم في استقرار الاقتصاد أم لا.

وقرر المركزي الصيني الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لمدة سبعة أيام عند مستوى 2.55 بالمائة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وكانت 2015 هي المرة الأخيرة التي اتخذ فيها بنك الشعب الصيني قرار بخفض معدل الفائدة.

وامتنع البنك المركزي الصيني عن عمليات السوق المفتوحة اليومية في بداية جلسة اليوم قائلاً إن سيولة النظام المصرفي كانت "كافية بشكل معقول".

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 6.8989 يوان.